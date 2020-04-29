РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 апр. Девять новых случаев коронавирусной инфекции выявили в подмосковном Красногорске за сутки, число зараженных достигло 485, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье выявлено 523 новых случая заражения коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 485», - говорится в сообщении.

По состоянию на 27 апреля, в горокруге насчитывалось 476 случаев заражения коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 10231 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 74 человека. Выздоровели и выписались 344 человека.

Ранее губернатор Подмосковья продлил действие режима самоизоляции до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.