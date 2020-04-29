РИАМО - 29 апр. В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся также была подтверждена пневмония.

Всего в городе подтверждено 48 426 случая заражения коронавирусом. Вылечились 4 130 пациентов.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил его до 11 мая включительно. Продление данных мер необходимо для сдерживания распространения инфекции и улучшения эпидситуации.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.