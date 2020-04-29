РИАМО - 29 апр. В среду в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Температура воздуха составит по Москве — плюс 11-13 градусов, по области — плюс 8-13 градусов», — говорится в сообщении.
Синоптики также отмечают, что скорость западного — юго-западного ветра будет достигать до 10 метров в секунду. Его порывы при этом будут местами до 20 метров в секунду.
Влажность воздуха в Московском регионе составит порядка 40%. Атмосферное давление ожидается 736 миллиметров ртутного столба.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии