РИАМО - 29 апр. В среду в Московском регионе ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха днем поднимется до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Температура воздуха составит по Москве — плюс 11-13 градусов, по области — плюс 8-13 градусов», — говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, что скорость западного — юго-западного ветра будет достигать до 10 метров в секунду. Его порывы при этом будут местами до 20 метров в секунду.

Влажность воздуха в Московском регионе составит порядка 40%. Атмосферное давление ожидается 736 миллиметров ртутного столба.