РИАМО - 29 апр. В Московской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом отмечено в Одинцовском городском округе - 701 случай, также в лидерах Люберцы - 604, Красногорск - 485, Мытищи - 439, Королев - 414, говорится в сообщении оперативного штаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 10 231 случай заражения. Вылечились 344 пациента, скончались - 74.

В первую десятку округов по количеству случаев инфицирования также попали Балашиха и Ленинский округ - по 396, Подольск - 384, Химки - 371 и Пушкинский округ - 260. Следом за ними в рейтинге идут Раменское - 254 заражения и Сергиев Посад - 217.

Отметку в 100 заражений преодолели несколько округов: Щелково - 171, Дмитров и Домодедово - по 168, Воскресенск - 166, Солнечногорск - 165, Ивантеевка и Коломна - по 157, Реутов - 150, Лобня - 142, Орехово-Зуево - 141, Долгопрудный - 138, Истра - 133, Дзержинский - 128, Котельники - 118 и Наро-Фоминск - 114.

Ниже в рейтинге округов по числу случаев заражения расположились Клин и Руза - по 83 случая, Жуковский - 79, Богородский округ - 66, Ступино - 64, Электросталь - 59, Серпухов - 57, Чехов - 55, Луховицы - 52, а также Фрязино - 51.

Меньшее число случаев инфицирования коронавирусом отмечено в Краснознаменске - 44, Егорьевске - 42, Озерах - 35, Электрогорске, Павловском Посаде и Волоколамске - по 32. Более 20 случаев зарегистрировано в Шатуре - 29, Лыткарине - 26, Кашире - 25, Красноармейске - 24, Лосино-Петровском, Протвине и Можайске - по 22. Следом в рейтинге расположились Власиха - 20 случаев заражения коронавирусом, Серебряные Пруды и Шаховская - по 19, Талдом - 16, Бронницы и Дубна - по 13 и Рошаль - 12.

Меньше всего подтвержденных случаев заражения в Зарайске - 8, Лотошине - 7, Черноголовке - 5, Пущине - 2 и Звездном городке - 1.

За все время в Московской области было почти 2 тысячи случаев заражения у граждан, не зарегистрированных в Подмосковье, из них 972 - москвичи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил режим всеобщей самоизоляции в регионе до 11 мая включительно.

Текстовая трансляция

29 АПРЕЛЯ

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 480 пациентов за сутки. За весь период эпидемии выздоровели от коронавируса 4610 пациентов.

- В Москве за минувшие сутки скончались 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число жертв, зараженных данным вирусом достигло 546.