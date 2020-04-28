РИАМО - 28 апр. Пять подмосковных проектов благоустройства оказались в федеральном реестре лучших практик по итогам прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Ежегодно экспертный совет при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отбирает проекты для формирования федерального реестра лучших практик, реализованных в субъектах РФ.

«Пять проектов благоустройства от Московской области отобраны для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству по итогам 2019 года», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По итогам благоустройства за 2019 год от Московской области для включения в федеральный реестр лучших реализованных практик по благоустройству отобраны пять проектов.

В номинации «Городская площадь как центр притяжения людей» в реестр вошло благоустройство центральной части города Ногинск. Также в данной номинации отмечен проект благоустройства территории у ДК имени Калинина, сквера Покорителей космоса, зоны отдыха, ограниченной улицей Октябрьская и улицей Гагарина в Королеве.

В номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом» – благоустройство набережной реки Серебрянка в Пушкино. В номинации «Набережная как общественное пространство» – второй этап благоустройства набережной озера Сенеж в Солнечногорске.

Благоустройство пешеходной зоны по 1-му Советскому переулку и улице Советская от Рижского шоссе до улицы Базаева в Шаховской было отмечено в номинации «Улица как общественное пространство».

Все проекты были реализованы в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году.