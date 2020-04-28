РИАМО - 28 апр. В Подмосковье идет подготовка к онлайн-марафону #чайковский180, посвященному юбилею русского композитора, к участию в марафоне приглашаются колледжи и детские школы искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Подготовкой марафона занимается министерство культуры региона совместно с музеем-заповедником Чайковского в Клину.

«Приглашаем колледжи и детские школы искусств Подмосковья участвовать в нем», - говорится в сообщении.

Чайковский является одним из величайших композиторов мира, ярким представителем музыкального романтизма и одним из выдающихся лириков и драматургов-психологов в музыке, углубившимся в психологический анализ сложных и противоречивых явлений жизни.

Наследие Чайковского представлено разными жанрами: десять опер, три балета, семь симфоний (шесть пронумерованных и симфония «Манфред»), 104 романса, ряд программных симфонических произведений, концерты и камерно-инструментальные ансамбли, хоровые сочинения, кантаты, фортепианные миниатюры и фортепианные циклы.

Его творчество представляет собой чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру и, наряду с творчеством его современников — композиторов «Могучей кучки», знаменует собой новый этап в развитии русской музыки.