РИАМО - 28 апр. С целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Подмосковье приняли стандарт организации работы на строительных площадках, который включает перечень требований ко всем этапам организации работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Документ содержит правила доставки работников на стройплощадку, порядок доступа на рабочие участки. Также в нем описывается, как организовать контроль за состоянием здоровья сотрудников, какие есть требования к личной гигиене и дезинфекции помещений, меры по организации питания и использованию мест общего пользования. При разработке стандарта учитывались рекомендации Роспотребнадзора, а также опыт компаний отрасли, в том числе зарубежных.

«Важно, что документ учитывает специфику организации работ именно на стройплощадках. Застройщикам важно обеспечить соблюдение всех требований, чтобы когда в стране стабилизировалась ситуация с распространением вируса, - они смогли оперативно восстановить работу», - пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Распоряжение об утверждении стандарта организации работ на строительных площадках подписал заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин.

Стандарт распространяется, в первую очередь, на те стройплощадки, на которых работы продолжились, — на объекты здравоохранения и строительство объектов в рамках нацпроектов.

Также разработана памятка для руководителя застройщика, подрядчика. Этот чек-лист поможет топ-менеджеру понять, какие распорядительные документы нужно издать, какие конкретно графики утвердить.

Стандарт доступен для изучения по ссылке.

Найти памятку также можно по ссылке.