РИАМО - 28 апр. Завершены торги на право разработки проектов по рекультивации девяти закрытых полигонов и свалок Подмосковья, включенных в федеральную программу «Чистая страна», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По результатам торгов, в стадии заключения - контракты по полигону «Протвино» и свалке «Жерновка» в Серпухове, полигонам «Левобережный» (Химки), «Сафоново» (Раменский округ), свалкам «Заволенье» (Орехово-Зуевский округ), «Ошенево» (Лотошино), «Семенково» (Серебряные Пруды), свалкам вблизи деревень Пуршево (Балашиха) и Поварово (Солнечногорск).

«Все эти объекты создавались в прошлом веке, и достаточно давно не принимают отходы. Тем не менее, они продолжают оказывать негативное воздействие на окружающую среду, их необходимо рекультивировать. Минэкологии тщательно контролирует все этапы процесса от проведения торгов до реальных работ. Каждая проектная документация проходит экологическую экспертизу», - рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

Сейчас в Подмосковье закрыты 28 из 39 объектов накопленного вреда. Все они внесены в федеральный проект «Чистая страна». Ликвидация накопленного вреда в регионе началась в 2018 году с рекультивации полигонов «Электросталь», «Быково» и «Каширский».

В прошлом году был полностью рекультивирован полигон «Дубна Левобережная». А также начаты работы на полигонах «Долгопрудный», «Кулаковский» в Чеховском городском округе, «Царево» в Пушкинском городском округе, «Слизнево» в Наро-Фоминском городском округе, «Аннино» в Рузском городском округе. Их рекультивация будет завершаться поэтапно в 2020- 2021 годах.