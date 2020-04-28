РИАМО - 28 апр. Конкурс фотографий «Винтажное Подмосковье» проходит с 27 апреля на странице в Instagram комитета по туризму Московской области, говорится в сообщении регионального ведомства.

Конкурс посвящен фотографиям региона с момента зарождения фотосъемки в России. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно прислать фотографии, сделанные в Подмосковье до 1980-х годов XX века.

«Не забудьте про короткий рассказ к ним. Увидим ваши работы по хештегу #винтажноеподмосковье и с отметкой аккаунта @welcomemosreg. Главный приз - экскурсия с директором Музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим», - говорится в сообщении.

Также для участников предусмотрены и другие подарки от организаторов и партнеров конкурса.

Итоги конкурса подведут 11 мая.