РИАМО - 28 апр. 19 объектов нежилого помещения получили разрешения на строительство за минувшую неделю, а также девять нежилых зданий и два малоэтажных дома ввели в эксплуатацию в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На прошлой неделе в Московской области ввели в эксплуатацию два корпуса малоэтажных домов в ЖК «Город-курорт Май» вблизи деревни Горки Ленинского городского округа вместимостью 67 квартир, а также девять нежилых объектов площадью 27 тысяч квадратных метров. Разрешения на строительство выданы 19 нежилым объектам площадью 79 тысяч квадратных метров», - рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Так, на территории области ввели в эксплуатацию общежитие в Лобне, в Одинцове реконструировали опытно-промышленное производство микро и наносистем для лечения и диагностики ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечнососудистых заболеваний.

Кроме того, в Домодедове технически перевооружили и реконструировали подстанцию «Пахра», в Балашихе ввели в эксплуатацию магазин ярмарочного типа, а в Дубне реконструировали учебный корпус №5 Международного университета природы, общества и человека.

В Рузе продолжается ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса «Лес Арт Резорт», там завершена вторая очередь строительства. В Рошале проведено техническое перевооружение производства фталиевого ангидрида ООО «Рошальский завод пластификаторов».

Также разрешения на строительство за прошлую неделю выданы федеральному многофункциональному спортивно-тренировочному центру из девяти помещений в Дмитрове, производственно-складскому корпусу в Чехове, складу в Раменском и магазину в Истре.

В Пущине будет построено здание музея антикварных автомашин, а в Егорьевске в селе Раменки здание фасовочного корпуса. В Клину запланировано строительство девяти объектов производственного и административного назначения в СПК «Колхоз имени Горького».