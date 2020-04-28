РИАМО - 28 апр. Новый газопровод на территории городского округа Дмитровский ввели в эксплуатацию в рамках программы губернатора «Развитие газификации Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства энергетики.

Старт пуску газа в режиме конференцсвязи дал министр энергетики Московской области Александр Самарин. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья продолжается с соблюдением запланированных сроков. С начала 2020 года введено в эксплуатацию четыре газопровода протяженностью около 35 километров, это позволило обеспечить газом более 2 тысяч человек. До конца текущего года будут построены еще 46 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Новый объект газификации построен и введен в эксплуатацию в рабочем поселке Деденево Дмитровского городского округа. Протяженность газопровода составляет более пяти километров. Благодаря этому созданы условия для газификации 130 частных жилых домов, одного многоквартирного дома и двух коммунально-бытовых зданий (клиники и автосервиса).

В этом году в Дмитровском округе построят два газопровода. Один ввели во вторник, второй допустят до конца года в селе Покровское.

Всего в текущем году специалистами «Мособлгаза» будет построено 50 объектов газификации в населенных пунктах, расположенных в 23 городских округах региона. Основной объем ввода газопроводов в эксплуатацию запланирован на осень.