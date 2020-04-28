РИАМО - 28 апр. Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах Подмосковья до 1 января 2021 года продлили сроки поверки приборов учета газа, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Все абоненты, у которых срок поверки счетчика истекает, начиная со 2 апреля, могут продолжать оплачивать газ по фактическим показаниям счетчика.

«Вместе с тем, как только будут сняты ограничительные меры, АО «Мособлгаз» будет готово начать работы по замене/поверке счетчиков. Во избежание очередей по окончании пандемии и увеличения сроков ожидания выполнения работ по поверке счетчиков рекомендуем абонентам оставлять заявки на замену/поверку прибора учета газа заблаговременно», - говорится в сообщении.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8(800)200-24-09 или в личном кабинете клиента, выбрав соответствующую услугу.