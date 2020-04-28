РИАМО - 28 апр. На XX весеннем фестивале цветов под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели шахматные и императорские рябчики, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Рябчики получили свое название из-за пестроты рисунка цветка самого распространенного в России вида - рябчика русского. В роду более 150 видов рябчиков, в числе которых есть и хорошие знакомые, и таинственные», - отмечается в материале.

Рябчик шахматный известен человеку с 1519 года, его еще называют змеиная голова, шахматный цветок, шахматная лилия, изможденный тюльпан. Растение цветет в марте-мае и вырастает до 40 сантиментов. Имеет лилово-алый окрас, но встречаются и белые рябчики.

Родина рябчика шахматного - Европа и Западная Азия, в России он обитает в основном в центральных районах европейской части, в Западной Сибири и на Алтае. В дикой природе рябчики находятся под угрозой исчезновения, зато в садах их выращивают часто.

Императорский рябчик изначально произрастал в Турции, он попал в Европу в 1580 году. На сегодняшний день у этого вида около 20 форм. Его название произошло от того, что цветки растения в сочетании с листьями сверху визуально похожи на корону. Его неприятный запах отпугивает мышей, кротов и других мелких животных.

В «Аптекарском огороде» также цветут сакуры, магнолии, абрикос, хохлатки, ветреницы, груша, миндаль, клены, березы, медуницы, волчье лыко и многие другие растения.