РИАМО - 28 апр. Столичный фотограф Сергей Грачев реализует социальный авторский проект «Выстояли и победили», в рамках которого он воссоздал фотографии военных лет, говорится в сообщении пресс-службы проекта.

Наши современники постарались перевоплотиться к тех, кто десятилетиями раньше защищал Отчизну. Съемки велись на протяжении пяти лет в разных городах России.

«Военные и гражданские, труженики тыла, атаки на передовой – за каждой фотографией кропотливая и долгая работа более сотни человек: поиски реквизита, десятки выездных съемок, выстраивание композиции кадра, по-актерски глубокие перевоплощения моделей. В каждой сцене судьба не только героев снимков, но и тех, о ком они будут помнить и на кого они всегда будут равняться», – сказал Грачев.

Выставка-реконструкция событий 1941-1945 годов пока проходит онлайн на сайте http://выстояли.рф.

В проекте участвовали не только молодые люди, студенты, но и ветераны Великой Отечественной войны. В проекте поучаствовало 900 человек, сделано 14 тысяч кадров.

«Время неумолимо, и вот еще одна нить между поколениями, теми, кто пережил Великую Отечественную войну, и нами, канула в лету. И неизбежен тот момент, когда их не останется рядом совсем. Но память, которая защищает нас от ошибок прошлого, не должна померкнуть ни на секунду», – отметил фотохудожник.

Проект направлен на то, чтобы сохранить для будущих поколений память о подвигах русского народа. Кроме фотографий, авторы проекта подготовили серию патриотических видеороликов, в которых цитируются письма солдат с войны.

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