Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 апреля, выступил с очередным обращением по ситуации с коронавирусом. Главным стало продление нерабочих дней в России до 11 мая и постепенный выход из режима ограничений начиная с 12 мая. Также Путин рассказал о результатах принятых мер по борьбе с вирусом и призвал к бдительности, чтобы не «откатиться» назад. Редакция РИАМО собрала основные тезисы из обращения президента.

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Производство средств защиты нарастили, но дефицит есть

Дефицит по ряду позиций техники, оборудования, расходных материалов сохраняется, несмотря на ощутимый рост собственного производства и импортных закупок. Необходимо ежедневно наращивать производство, заявил Владимир Путин.

По его данным, выпуск аппаратов ИВЛ в мае составит 2,5 тысячи против 60–70 единиц в месяц в начале года. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз – до 8,5 миллиона в апреле, тест-систем на коронавирус – в 9 раз, количество исследований выросло в 60 раз – до порядка 150 тысяч в день. Выпуск защитных костюмов для врачей к маю должен вырасти в 50 раз, до 150 тысяч.

Также перевыполнен план по увеличению числа инфекционных коек – развернуто 116 тысяч специализированных коек для лечения коронавируса.

«Но это общая картина по стране. Важно, чтобы в каждом регионе была стопроцентная готовность бороться за каждую жизнь. И не должно быть так, что где-то густо, а где-то пусто», – заявил Путин.

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Эпидемию удалось затормозить, но ситуация сложная

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось. Но это не должно нас успокаивать. Ситуация остается очень сложной. Специалисты, ученые <…> говорят о том, что пик еще не пройден», – подчеркнул президент.

По его словам, впереди новый, самым напряженный этап борьбы с эпидемией, риск заразиться высок, и болезнь может коснуться каждого.

«От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все соскучились, все этого ждут», – сказал Путин.

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Нерабочие дни продлят до конца майских праздников

Предстоящие большие майские праздники объявлены нерабочими днями, включая 6, 7 и 8 мая, с сохранением заработной платы.

«Таким образом с учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но, обращаю ваше внимание: при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах», – подчеркнул Путин.

При этом главы субъектов сохранят дополнительные полномочия. «Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить», – добавил президент.

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Постепенная отмена ограничений с 12 мая

По словам Путина, угроза не исчезнет везде и сразу, а значит, говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя.

«В этой связи поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений. Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и ее устойчивого прогноза», – сказал Путин.

Таким образом, у регионов будет в запасе неделя на подготовку своих действий после 11 мая. При этом в одних регионах жесткий режим необходимо будет пока сохранить или усилить, а в других – двигаться в сторону его смягчения, добавил он.

«Имею в виду возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления работы промышленных предприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, сельского хозяйства, иных организаций и учреждений», – пояснил Путин.

По его словам, впереди сложный путь, не такой быстрый, как хотелось бы. Поэтому «нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад», добавил президент.

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Новый пакет мер поддержки и общенациональный план

Президент также поручил правительству РФ разработать очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также общенациональный план действий.

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», – сказал Путин.

Он также напомнил, что для поддержки семей и бизнеса было принято несколько пакетов мер, на реализацию которых выделили беспрецедентные ресурсы.

«Обращаю внимание: решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты, а предприятия на деле воспользуются мерами поддержки», – отметил президент.

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Салют в День Победы состоится

Президент сообщил, что День Победы в России отметят, «несмотря ни на что», соблюдая требования безопасности и режим самоизоляции.

«9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», – сказал Путин.

По его словам, все, что планировалось в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится – и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

«Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна», – заключил он.