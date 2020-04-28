РИАМО - 28 апр. Комплекс мероприятий по подготовке фонтанов к сезонному запуску проводят в подмосковном Реутове, фонтаны заработают после отмены режима повышенной готовности, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Сотрудники муниципальных организаций Реутова во вторник совершили пробный запуск фонтана в Центральном парке. Специалисты провели комплекс необходимых пусконаладочных работ по подготовке объекта к эксплуатации. Проводятся монтаж и проверка электроники и насосов, покраска, общестроительные работы. Необходимые подготовительные мероприятия к запуску фонтана в парке «Фабричный пруд» будут проведены, как только позволят погодные условия», - говорится в сообщении.

Фонтаны заработают на полную мощность после снятия ограничительных мер, действующих в Подмосковье из-за риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего в парках Реутова действуют два фонтана. Объект в Центральном парке состоит из 64 распылителей, которые создают водные потоки, высота центральной струи достигает 12 метров. Вечером вода подсвечивается разными цветами.

Фонтан в парке «Фабричный пруд» был открыт главой Реутова в день празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его конфигурацию выбирали сами жители в ходе интернет-голосования на городском портале. Голосовавшие отдали предпочтение трехрядному фонтану с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, главная из которых достигает 20 метров. Этот фонтан является одним из самых высоких в Московской области.