РИАМО - 28 апр. В столице режим самоизоляции продлили до 11 мая из-за распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболевших, за неделю пациентов с коронавирусом стало на 70% больше. Поэтому продление ограничительных мер необходимо для сдерживания распространения коронавируса и улучшения эпидемиологической ситуации.

«Как бы сложно ни было принимать такое решение – сегодня я подписал указ, который продлевает до 11 мая 2020 года (включительно) все ограничения, действующие в Москве», - написал Собянин в личном блоге.

Он также призвал всех москвичей остаться дома на майские праздники.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В ближайшее время безработным в Москве начнут выплачивать по 3 тысячи рублей на ребенка. Это будут ежемесячные выплаты в поддержку тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса.

- Закон о тишине ужесточили в Москве на время пандемии. Разрешенное время для проведения шумных ремонтных работ в многоквартирных домах Москвы ограничили до четырех часов в будние дни.

- Собянин: Еще две недели режима самоизоляции дадут ответы на многие вопросы.

Мы поймем в какой динамике развития этой болезни находится страна, сможем более взвешенно принять решение.

- Самые важные новости дня в карточках

- Полный текст обращения президента

Обращение президента на совещании по борьбе с коронавирусом в России от 28 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса.

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем