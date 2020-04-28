РИАМО - 28 апр. Более 10 тысяч человек приняли участие в онлайн-мероприятиях павильона Московских центральных диаметров в Instagram после введения режима самоизоляции в Московском регионе, поэтому после окончания самоизоляции разработают специальную программу онлайн-мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Наши подписчики поддержали новый формат, поэтому после окончания режима самоизоляции мы планируем разработать специальную программу онлайн-мероприятий. Таким образом, пассажиры смогут не только приходить в павильон на лекции и мастер-классы, но и посещать их удаленно», - говорится в сообщении.

Прошедшие лекции были организованы совместно с производителем поездов «Иволга», Московским планетарием, Молодежным советом департамента здравоохранения Москвы и независимыми экспертами.

Специалисты рассказали о работе метро в годы Великой Отечественной войны, архитектуре Киевского вокзала, нейрохакинге, истории разработки поездов «Иволга», астрономических событиях и обучили игре в шахматы. Во время прямых эфиров между пользователями были разыграны книги и сувениры от МЦД.