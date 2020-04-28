РИАМО - 28 апр. Следователи предъявили 41-летнему жителю подмосковного Волоколамска обвинение в убийстве собственного отца, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 24 апреля в одной из квартир, расположенных в доме на улице Строительной в городе Волоколамске. Там нашли тело 65-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 41-летний сын погибшего.

«На допросе мужчина сообщил следователю, что преступление было совершено во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры. Он нанес отцу множественные удары деревянным подлокотником от кресла в область головы, туловища и конечностей, а также множественные удары ножом в область туловища и шеи», - говорится в сообщении.

Обвиняемый уже ранее был судим. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.