РИАМО - 28 апр. Компания «Аэроэкспресс» в ближайшее время продлит до 1 мая 2021 года действие баллов по программе лояльности «Аэроэкспресс Бонус», срок у которых истекает в период с 1 марта по 30 июня 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Баллы, которые уже сгорели в период с 1 марта, будут вновь начислены в личном кабинете пассажиров.

«Программа «Аэроэкспресс Бонус» позволяет накапливать баллы за совершенные поездки и экономить на последующих покупках билетов. Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте aeroexpress.ru или в мобильном приложении», – говорится в сообщении.

Ранее «Аэроэкспресс» продлил до 31 декабря 2020 года срок действия электронных билетов, которые были приобретены в период с 1 февраля, а также абонементов на пластиковом носителе, у которых на момент 31 марта оставались неиспользованные поездки.