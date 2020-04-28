РИАМО - 28 апр. В этом году майские праздники совпадают с продолжающимся режимом ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, поэтому жителям Подмосковья нужно продолжать соблюдать самоизоляцию, а если придется выйти из дома – использовать защитные маски и перчатки, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещений мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Нельзя подвергать опасности родных и знакомых из групп риска, для общения и поздравления с праздниками лучше использовать дистанционные средства связи.

При выходе из дома рекомендуется пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах - продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 метра), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.

Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 метров.

По возможности нужно воздержаться от любых поездок. Если поездку нельзя отложить, то не следует расширять круг общения, гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома.

Стоит уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками. В пути следования - отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними).

В общественном транспорте обязательно нужно использовать защитную маску, соблюдать дистанцию, регулярно обрабатывать руки антисептиком, не принимать пищу. По прибытии на место нужно провести генеральную уборку с дезинфектантами, избегать общения с соседями и компаниями на отдыхе на природе.

Весь период пребывания на дачном участке необходимо обеспечивать проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, по возвращении в дом - мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Кроме того, находясь на природе, необходимо принимать меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В ближайшее время безработным в Москве начнут выплачивать по 3 тысячи рублей на ребенка. Это будут ежемесячные выплаты в поддержку тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса.

- Закон о тишине ужесточили в Москве на время пандемии. Разрешенное время для проведения шумных ремонтных работ в многоквартирных домах Москвы ограничили до четырех часов в будние дни.

- Собянин: Еще две недели режима самоизоляции дадут ответы на многие вопросы.

Мы поймем в какой динамике развития этой болезни находится страна, сможем более взвешенно принять решение.

- Самые важные новости дня в карточках

- Полный текст обращения президента

Обращение президента на совещании по борьбе с коронавирусом в России от 28 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса.

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

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Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

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