РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 апр. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов передал молочную смесь и продуктовый набор в центр временного пребывания для женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Добрый дом», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Президент общественной благотворительной организации «Мы вместе» Нелли Бурцева рассказала депутату, что «Добрый дом» открылся для мам с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, в январе текущего года и существует на частные пожертвования. В нем созданы необходимые условия для проживания: приобретена мебель, в том числе детская кроватка, бытовая техника.

«В период пандемии под ударом оказались наши многодетные, одинокие мамы с детьми, и, конечно, мы продолжим взаимодействие с благотворительной организацией. В ближайшее время окажем материальную помощь двум семьям, которые находятся под опекой фонда», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил команду благотворительного фонда за работу, которую они реализуют в Балашихе, и передал продуктовый набор и смеси.

По словам Бурцевой, сейчас в «Добром доме» проживает мама с грудным ребенком и молочные смеси и продукты – это самое основное для них.

«Добрый дом» – это центр поддержки семьи и детей с возможностью временного проживания. Проект реализован общественной благотворительной организацией «Мы вместе» в январе 2020 года. Дом оказывает помощь лицам, утратившим семейные, родственные и другие позитивные связи, не имеющим постоянного места жительства и средств к существованию, подвергшимся психологическому или физическому насилию.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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