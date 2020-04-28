РИАМО - 28 апр. Основной удар во время пандемии коронавирусной инфекции держат медицинские работники, которые спасают жизни людей, сообщил президент Российский Федерации Владимир Путин.

«Основной удар, кончено, держат наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своими жизнями, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к исполнению всех требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет огромный вес для осознания необходимости ограничений, которые введены», - сказал Путин в обращении к гражданам.

По его словам, мир впервые со времен Второй Мировой войны проходит столь трудные испытания.

«Надо четко понимать, что мы находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать абсолютно нельзя», - отметил он.

В регионах РФ из-за коронавируса введены режимы повышенной готовности и самоизоляции, гражданам нельзя выходить из дома без веской причины. В ходе совещания с главами регионами и представителями правительства РФ Путин поручил подготовить к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений из-за коронавируса с 12 мая.

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Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- В ближайшее время безработным в Москве начнут выплачивать по 3 тысячи рублей на ребенка. Это будут ежемесячные выплаты в поддержку тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса.

- Закон о тишине ужесточили в Москве на время пандемии. Разрешенное время для проведения шумных ремонтных работ в многоквартирных домах Москвы ограничили до четырех часов в будние дни.

- Собянин: Еще две недели режима самоизоляции дадут ответы на многие вопросы.

Мы поймем в какой динамике развития этой болезни находится страна, сможем более взвешенно принять решение.

- Самые важные новости дня в карточках

- Полный текст обращения президента

Обращение президента на совещании по борьбе с коронавирусом в России от 28 апреля Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса.

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем