РИАМО - 28 апр. В Москве и Подмосковье 29 апреля днем ожидается штормовой ветер с порывами от 16 до 21 метра в секунду и обильные ливни, сообщается на сайте «Метеовести».

Пик усиления ветра ожидается в 15:00. Из-за активного североатлантического циклона небо затянет густыми облаками, количество осадков в регионе достигнет 10-15 миллиметров, что составит одну треть от месячной нормы.

«Наиболее интенсивные ливни ожидаются в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской и Московской областях», - отмечается в материале.

К вечеру, согласно прогнозу, ветер стихнет, осадки прекратятся.

Штормовой ветер также ожидается на территории Калужской, Рязанской, Тульской и Владимирской областей.