РИАМО - 28 апр. Несмотря на ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, в городах РФ 9 мая пройдут парады авиационной техники, а вечером — праздничные салюты, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции мы отметим и наш священный праздник - День Победы. <...> Его духовная сила навсегда в наших сердцах. 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника — современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов будет традиционный праздничный салют», - сказал Путин в ходе обращения к жителям страны.

Он также добавил, что жители страны помянут солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. Кроме того, найдут возможность словами поздравить ветеранов.

В РФ принят целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Так, в регионах введены режимы повышенной готовности и самоизоляции — все жители обязаны оставаться дома, выходить разрешается покидать только по веским причинам.

Путин поручил правительству РФ подготовить к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений из-за коронавируса с 12 мая. Президент пообещал, что после окончания эпидемии коронавируса в РФ проведут все запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятия.