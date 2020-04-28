РИАМО – 28 апр. Сотрудники поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) обезвредили в Солнечногорске 82-миллиметровую минометную мину времен Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «Мособлпожспас».

По словам начальника поисково-спасательного отряда №22 Олега Совенкова, снаряд нашли жители городского округа.

«Боеприпас находился в лесопосадке в трех километрах от деревни Заовражье. Все снаряды, которые мы находим в земле, пролежали там уже больше 70 лет. Они опасны, так как никто не знает, по каким причинам боеприпасы не взорвались», – отметил он.

Совенков добавил, что работники поисково-спасательного отряда №29 обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб. Боеприпас обезвредили в соответствии с инструкцией.