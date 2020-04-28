РИАМО – 28 апр. Во время пандемии коронавируса важно сосредоточиться на спасении людей, а после победы над вирусом начнется полноценный подъем экономики, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.
«Сохраним, сбережем людей, а все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем. Одолеем коронавирус и со спокойным сердцем поднимем экономику, поддержим тех, кто потерял работу, достаток, подставим плечо пострадавшим предприятиям. Меры поддержки будут постоянно дополняться и расширяться», - сказал Путин, обращаясь к россиянам после видеосовещания с главами регионов.
Президент отметил, что изменение сложившей ситуации зависит от ответственности граждан и эффективности работы властей.
«Жизнь обязательно наладится, в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее», - заключил Путин.
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28 АПРЕЛЯ
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