РИАМО - 28 апр. Полицейские в подмосковном Ступине задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении и изготовлении оружия, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Задержание злоумышленника провели в микрорайоне Новое Ступино.

«По месту жительства мужчины обнаружены и изъяты: пистолет, 220 патронов, ствол к пистолету системы ПМ и два прибора для бесшумной стрельбы», – сказала начальник пресс-службы областного главка Татьяна Петрова.

По ее словам, пистолет является переделанным самодельным способом огнестрельным оружием, пригодным для производства выстрела. Патроны также пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов.

Возбуждены уголовные дела по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия) и статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Мужчину поместили под подписку о невыезде.