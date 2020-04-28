РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Воспитанники детской архитектурно-художественной школы Мытищ приняли участие в онлайн-конкурсе международной экоорганизации World Wildlife Fund, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

«В Международный день земли, 20 апреля, экоорганизация World Wildlife Fund запустила конкурс #ArtForEarth, предлагая в течение недели делиться своим искусством, вдохновленным и посвященным природе. Мы очень рады, что данную инициативу поддержала архитектурно-художественная школа «Архимед». Спасибо всем ребятам и педагогам! А мы в свою очередь делимся их творениями. Часть работ выложим в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Работы можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте управления: https://www.instagram.com/control_department/.

Архитектурно-художественная школа «Архимед» городского округа Мытищи всегда активно участвует в экологических акциях и конкурсах.