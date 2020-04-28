РИАМО - 28 апр. Все мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне состоятся, когда эпидемия коронавирусной инфекции закончится, сообщил президент России Владимир Путин.

«Все, что планировали в честь 75-летия великой победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна, и, прежде всего, для наших ветеранов», - сказал Путин.

Он отметил, что мир впервые после войны проходит столь трудные испытания.

«Мы находимся в ситуации борьбы с врагом», - заключил Путин.

В РФ принят целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Так, в регионах введены режимы повышенной готовности и самоизоляции — все жители обязаны оставаться дома, выходить разрешается покидать только по веским причинам.

Путин поручил правительству РФ подготовить к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений из-за коронавируса с 12 мая.