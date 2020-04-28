РИАМО – 28 апр. Предстоящие майские дни станут решающими в борьбе с распространением коронавируса в России, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

В ходе видеосовещания с главами регионов по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции Путин сообщил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая включительно.

«Многие планировали провести майские праздники на дачных и садовых участках. <...> Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней», - сказал Путин.

Он попросил россиян проявить предельную ответственность и осторожность и воздержаться от поездок в гости на майских праздниках.

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