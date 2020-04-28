РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Навалы мусора убрали у пруда в Лаговском лесопарке подмосковного Подольска, оттуда вывезли около 20 кубометров отходов, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В соответствии с планом организационных мероприятий по благоустройству городского округа Подольск в весенний период 2020 года подрядная организация ООО «Эко Надежда» ликвидировала навалы и собрала мусор в прибрежной зоне пруда без участия жителей. Очистила зеркало водоема; территорию, массово используемую отдыхающими; парковку; прилегающую территорию к земельному участку, находящемуся в частной собственности. Вывезла около 20 кубометров мусора», - говорится в сообщении.

Четыре года подряд трудовой коллектив АО «Шенкер» принимал активное участие в апрельских субботниках по очистке прибрежной зоны пруда в Лаговском лесопарке от следов пребывания людей. В 2020 году традицию нарушило распространение коронавирусной инфекции.