РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 апр. В подмосковном Подольске увеличили количество рейсов на двух автобусных маршрутах, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подольске с 28 апреля добавлены рейсы на маршрутах №21 станция Подольск – улица Академика Доллежаля, 19 и №520 Подольск (площадь Юбилейная) – Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского»)», – говорится в сообщении.

На маршруте в микрорайоне Кузнечики от остановки «Станция Подольск» автобусы будут ходить в 7:05, 7:31, 8:25, 8:59, 16:56, 17:47, 18:33, 18:54, 19:48, 19:59; от остановки «Улица Академика Доллежаля, 19» в 6:30, 6:56, 7:36, 8:06, 9:09, 9:36, 17:25, 18:15, 19:05, 19:22.

На маршруте от площади Юбилейная автобусы будут уходить в 6:00, 6:15, 7:16, 9:48, 16:41, 16:49, 17:01, 19:52; из Москвы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» – в 7:20, 7:40, 8:36, 11:12, 18:03, 18:09, 18:27, 21:15.