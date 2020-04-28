РИАМО – 28 апр. Президент России Владимир Путин призвал региональные власти продолжать наращивание коечного фонда для коронавирусных больных.

«Обращаюсь к руководителям регионов, если у вас план по развертыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху», - сказал Путин во время видеосовещания с главами регионов во вторник.

Путин также отметил, что в стране уже развернули более 116 тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии по всей России зафиксировали 93558 случаев заражения коронавирусом.

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