РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 апр. За период с 1 по 26 апреля региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» очистил четыре площадки в городском округе Люберцы от несанкционированных свалок мусора, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» продолжает выполнять весь объем производственной деятельности по сбору, вывозу, сортировке и размещению отходов, в том числе проводит ликвидацию несанкционированных свалок. Уборка проводилась в поселке Красково, здесь вывезли 260 кубометров отходов, в поселке Малаховка собрали 110 кубометров и еще 10 кубометров – у реки Пехорки», – уточнил Ружицкий.

За порядок и чистоту территории отвечает собственник земельного участка. Сообщить о несанкционированном размещении отходов в неположенном месте – на обочине дороги, в лесу, в поле или парке, у озера или реки – можно через специальную форму обращения на сайте регионального оператора (https://ecoline-voskresensk.ru/).

На место будет направлен контролер для первичного обследования территории, фотосъемки и предварительной оценки состава и объема отходов. Специалист составит акт, установит географические координаты объекта и собственника земельного участка (на основании сведений из Единого государственного реестра недвижимости). Затем региональный оператор направит ему уведомление о необходимости ликвидировать свалку в течение 30 дней, именно такой срок установлен действующим законодательством.

Если собственник не примет меры, то несанкционированную свалку ТКО устранит региональный оператор. Если владелец земли откажется оплачивать выполненные работы, компания вправе взыскать расходы через суд.