РИАМО – 28 апр. Благодаря мерам по борьбе с распространением коронавируса за прошедший месяц темпы прироста числа зараженных в России снизились в 3,5 раза, сообщила во вторник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.



«Это за месяц тех мер, которые реализованы в соответствии с указом президента. С 27% до 7% (снизился темп прироста числа инфицированных – ред.) на сегодняшний день», - сказала Попова.



Она добавила, что на данный момент в стране зарегистрировано 93558 случаев заражения коронавирусом в 85 субъектах.

По словам Поповой, сроки обращения больных за медицинской помощью сократились с шести дней до половины дня.

«Люди обращаются сразу, как только имеют симптомы, им оказывается первичная медицинская помощь», - заключила Попова.

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