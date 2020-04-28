РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Подольский «Водоканал» 7 мая проведет промывку внутриквартальных сетей водоснабжения в одном из домов на улице Большая Зеленовская, сообщается на сайте предприятия.

«Сообщаем, что 7 мая в период с 9:00 до 17:00 для поддержания качества услуг будет проводиться плановая промывка внутриквартальных сетей водоснабжения без отключения подачи воды по адресу: улица Большая Зеленовская, дом №6», - говорится в сообщении.

На время проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде. МУП «Водоканал» просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.