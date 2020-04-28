РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 апр. Домодедовская больница ищет волонтеров на личном транспорте для подвоза врачей по адресам доставки лекарственных препаратов пожилым жителям, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа.

«Домодедовская центральная городская больница ищет волонтеров для подвоза врачей по адресам доставки необходимых лекарственных препаратов пожилым людям. Для этого нужны неравнодушные люди на личном транспорте, готовые потратить время и бензин, чтобы помочь старшему поколению получить необходимые медикаменты», - говорится в сообщении.

Желающие стать волонтерами могут позвонить по телефону: 8(916)333-88-55.