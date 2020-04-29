Как принять участие в акции «Бессмертный полк – онлайн»

Как пройдет акция в 2020 году
В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в медиапространстве. 27 апреля представители движения провели конференцию, где презентовали новый проект — «Бессмертный полк – онлайн».
Во время конференции организаторы сообщили, что акция памяти пройдет также и в своем привычном виде позже, когда эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется.
«После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе и всенародное шествие «Бессмертного полка», в обязательном порядке состоятся в 2020 году», — отметил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.
Еще один сопредседатель движения, народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам 9 мая в рамках традиционной минуты молчания в 19:00 взять портрет родственника — участника войны и выйти с фотографией на балкон, а затем всем вместе исполнить песню «День Победы».
Где будут транслировать онлайн-шествие
Онлайн-шествие будет транслироваться с 11:00 на медиаэкранах в разных городах России, на площадке онлайн-кинотеатра Okko, ресурсах Rambler, Mail.ru, телеканалах СТС, «Победа», платформе «Море.тв», а также на портале «Бессмертного полка России» и других онлайн-сервисах.
Также первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян отметил, что в этом году в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» появятся специальные разделы, мини-приложения, с помощью которых пользователи социальных сетей смогут поделиться карточкой с информацией о ветеране войны.
«После заполнения формы пользователи смогут в один клик опубликовать фотографию и данные героя в формате поста в своем профиле в «Одноклассниках», в формате истории в социальной сети «ВКонтакте». Но самое главное, что все эти фотографии и данные наших дорогих ветеранов, загруженные в социальные сети, попадут в специальную трансляцию на сайте «Бессмертного полка», — рассказал Владимир Габриелян.
Организация «Волонтеры Победы» поможет провести премодерацию всех фотографий, присланных через онлайн-площадки.
Карточки будут размещаться по мере их поступления, а не в алфавитном порядке.
Как зарегистрироваться
Для того, чтобы принять участие в шествии, необходимо перейти на сайт «Бессмертного полка России», нажать «принять участие» и авторизоваться с помощью социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. Далее нужно прикрепить фотографию ветерана и указать данные о нем — Ф. И. О., даты рождения и смерти (или отметить, что герой жив), годы участия в войне, кем ветеран приходится заполняющему, — ввести свой адрес электронный почты, куда придет уведомление о времени показа героя в шествии, и отправить заявку на участие.
Соотечественники и иностранцы, живущие за границей, чьи родственники воевали против нацистов, могут оформить карточки через Международный портал бессмертного полка.
Стоит обратить внимание, что данные с сайта «Бессмертный полк» не синхронизируются автоматически с новым онлайн-проектом. Заполнять заявки нужно именно на платформе. Их будут принимать до 7 мая включительно.
Уточнить информацию, связанную с проектом «Бессмертный полк – онлайн», можно по телефону горячей линии: +7 (800) 20-1945-0.
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