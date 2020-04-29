Как принять участие в акции «Бессмертный полк – онлайн»

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В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в медиапространстве. 27 апреля представители движения провели конференцию, где презентовали новый проект — «Бессмертный полк – онлайн».

Во время конференции организаторы сообщили, что акция памяти пройдет также и в своем привычном виде позже, когда эпидемиологическая обстановка в стране нормализуется.

«После того, как угроза коронавируса отступит, торжественные мероприятия, в том числе и всенародное шествие «Бессмертного полка», в обязательном порядке состоятся в 2020 году», — отметил сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

Еще один сопредседатель движения, народный артист СССР Василий Лановой предложил россиянам 9 мая в рамках традиционной минуты молчания в 19:00 взять портрет родственника — участника войны и выйти с фотографией на балкон, а затем всем вместе исполнить песню «День Победы».