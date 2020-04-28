РИАМО – 28 апр. Объем выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких вырос в России более чем в 10 раз с начала 2020 года, этому поспособствовала мобилизация промышленности, сообщил президент России Владимир Путин.

«Аппаратов ИВЛ в начале года выпускалось 60-70 единиц в месяц, на сегодняшний день - больше 800, в мае будет 2,5 тысячи», - сказал Путин.

Он отметил, что это стало возможным благодаря мобилизации промышленности.

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28 АПРЕЛЯ

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