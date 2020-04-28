РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 апр. Новый реанимобиль получила станция скорой медицинской помощи подмосковной Балашихи, автомобиль класса «С» на базе Ford Transit поступит в распоряжение в течение двух недель, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующий подстанцией Маруар Муканова.

Министерство промышленности и торговли РФ во вторник передало Московской области 16 реанимобилей, оснащенных аппаратами ИВЛ. Машины специально адаптированы для пациентов с коронавирусом. В Балашиху передали одну машину для подстанции скорой медицинской помощи.

«Новый реанимобиль мы получили на оснащение Балашихинской подстанции скорой медицинской помощи, он поступит в наше распоряжение в течение ближайших 2 недель. Автомобиль класса «C» на базе Ford Transit оснащен полным комплектом новейшего оборудования, в том числе и для оказания экстренной помощи больным с коронавирусной инфекцией и пневмонией высокой степени тяжести», – сказала Муканова.

Она добавила, что в машинах есть дефибриллятор автоматический в герметичном и удароустойчивом корпусе с автономным питанием, с наличием взрослых и детских электродов, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр, аппарат ИВЛ с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей.

Теперь в автопарке балашихинской подстанции будет уже два реанимобиля.

В Балашихе ежедневно на вызовы выезжает 30-35 бригад подстанции скорой помощи, в день поступает порядка 700 вызовов, при том, что до пандемии максимальное число обращений составляло на 100-150 меньше.

По словам Мукановой, не менее, чем в 2 раза в Балашихе возросло число заболевших пневмонией. Для ее диагностики на территории округа функционирует круглосуточный КТ-центр.

«По результатам исследования решается тактика ведения пациента, в легких и среднетяжелых случаях заболевания лечение целесообразно проводить на дому под динамическим наблюдением врача поликлиники, поскольку существует такое понятие как инфицирующая доза при заражении коронавирусом. В тяжелых случаях пациенты направляются в стационары по профилю, наши балашихинцы при наличии мест – в Балашихинский роддом в Саввино, при их отсутствии – в любой свободный ближайший профильный стационар региона», – заключила Муканова.

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28 АПРЕЛЯ

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