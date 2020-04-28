РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 апр. Подольская подстанция скорой медицинской помощи с начала апреля обслужила около 6,5 тысячи вызовов, это на 30-40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник отмечается День работников скорой медицинской помощи. Бригады Подольской подстанции скорой помощи в период распространения коронавирусной инфекции работают в усиленном режиме.

«Количество обращений на Подольскую подстанцию скорой медицинской помощи за последние месяцы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30-40%. Только за апрель бригадами подстанции обслужено около 6,5 тысячи вызовов. В среднем на выездах задействовано от 22 до 23 бригад. Рабочая смена у бригад 12-часовая: с 8:00 до 20:00 или с 21:00 до 9:00», - сказала временно исполняющая обязанности заведующего Южным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Алла Беляева.

До начала пандемии одна бригада принимала от 10 до 16 вызовов, сейчас нагрузка увеличилась до 20 вызовов. Усложнилась маршрутизация больных из-за перепрофилирования специалистов и стационаров, теперь больных госпитализируют не только в учреждения городского округа Подольск, но и по всей Московской области, туда, где есть места для больных с пневмонией или Covid-19.

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

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