РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 апр. Персоналу Мытищинской подстанции скорой помощи подарили детские рисунки в честь профессионального праздника, сообщил председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов.

Во вторник в России отмечается День работников скорой медицинской помощи.

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мытищинская школа музыкального воспитания» передали персоналу станции трогательные послания в виде рисунков. Пока этот праздник не вошел в перечень официальных, но это неважно, ведь на личном счету каждого врача, работающего на скорой и выезжающего в любое время дня и ночи, сотни спасенных жизней», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что сейчас эти люди находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Гореликов также отметил, что они всегда герои, а сегодня есть еще один повод сказать им спасибо.