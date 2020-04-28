РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. В подмосковном Подольске в микрорайоне Дубровицы ремонтируют памятники Великой Отечественной войны и благоустраивают территорию возле них, так, покрасят боевую технику в парке Победы имени Виктора Талалихина, сообщил начальник теротдела Валерий Боярко.

«В рамках муниципального контракта подрядная организация ООО «Волгастрой» выполняет работы по ремонту памятников и благоустройству территории вблизи них в поселках Дубровицы, Поливаново, Кузнечики, деревне Булатово. Заменили бордюрную плитку в поселке Кузнечики, покрасили скамейки, обрезали деревья. Планируют покрасить боевую технику в парке Победы имени Виктора Талалихина в поселке Кузнечики», - написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также планируют работы по ремонту основания обелиска в поселке Поливаново.