РИАМО - 28 апр. В Подмосковье приступили к восстановлению разметки на региональной дорожной сети, работы проводятся в рамках гарантийных обязательств, на данный момент восстановлена разметка на 195 пешеходных переходах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы восстановили разметку на 87 километрах и на 195 пешеходных переходах. <…> В первую очередь восстановление разметки проводят на пешеходных переходах вблизи социально-значимых объектов», ­– сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В общей сложности на региональной сети в рамках гарантийных обязательств восстановят более 350 километров линейной разметки и свыше 730 пешеходных переходов.

Контроль за выполнением работ осуществляется через специализированную систему контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).