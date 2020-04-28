РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Камни из Донецка и Луганска пополнят Сад камней в Подольске, проблемы на таможне с их оформлением решило командование военного авиационного полка, сообщил «РИАМО в Подольске» создатель народного проекта Виктор Макаров.

В микрорайоне Кузнечики у дома №11 на улице Генерала Смирнова продолжается создание Сада камней Памяти и Славы. На его территории уже разместили 11 пятитонных камней из городов-героев России и Беларуси и одной крепости-героя: Севастополя, Керчи, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Мурманска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и Бреста. Работы по созданию арт-объекта планировалось завершить к 9 мая 2020 года, к 75-летию Победы, но из-за пандемии открытие решили отложить.

«Камни задержали на таможенном посту «Изварино», хотя их выделили главы Донецка и Луганска. По таможенным правилам требовалось заплатить за их растаможку, так как камни считаются стройматериалами. Летчики 31-го истребительного авиационного полка узнали о проблеме и решили денежные вопросы. Надеемся, что сегодня вечером, 28 апреля, камни уже привезут в Подольск и мы займемся их разгрузкой», - сказал Макаров.

Ранее 24 апреля из Донецкой Народной Республики при содействии председателя общественной палаты Александра Кофмана отправили серо-голубой сланец весом чуть более 5 тонн, добытый в карьере вблизи города Тореза. В 15 километрах от карьера находится легендарный мемориальный комплекс Саур-Могила. Курган является не только символом борьбы против фашистов во время Великой Отечественной войны, но и место, где в 2014-2015 годах защитники Донбасса отстаивали свой выбор. Кроме валуна из Донецка (Сталино в годы войны) в Подольск отправлен и саженец дуба, который посадят рядом с камнем.

25 апреля в Сад также отправили камень из Луганска (Ворошиловграда). О подвигах защитников городов России посетители Сада камней смогут узнать, отсканировав QR-код на камне.