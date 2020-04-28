РИАМО - 28 апр. Энергетики устранили последствия короткого замыкания в Московском областном госпитале для ветеранов войн в Солнечногорске, который готовится к приему коронавирусных больных, работы продолжались 30 часов, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

Инцидент произошел 26 апреля. В госпитале, который перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, пришла в негодность внутренняя электропроводка одного из корпусов на всех семи этажах здания. Предстояло заменить более 600 метров трассы закрытой электропроводки.

«Незамедлительно к месту аварии было направлено 30 единиц спецтехники, прибыли 100 представителей двух филиалов компании — «Северные электрические сети» и «Московские кабельные сети». <…> Энергетики за полтора дня заменили три стояка шинопроводов, более 600 метров трассы электропроводки, проложили 6,5 километров кабеля на семи этажах здания», — говорится в сообщении.

Работы полностью завершились к вечеру понедельника 27 апреля. Энергетики устраняли последствия короткого замыкания в круглосуточном режиме. Профессиональную работу сотрудников компании «Россети Московский регион» высоко оценил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

пресс-служба компании «Россети Московский регион» пресс-служба компании «Россети Московский регион» 1 из 2

Текстовая трансляция

28 АПРЕЛЯ

- Путин поручил подготовить рекомендации по cнятию ограничений из‑за Covid‑19 с 12 мая. При этом в некоторых регионах ограничения могут даже усилить.

- В России более чем в 10 раз увеличили объем производства аппаратов ИВЛ. В мае в стране планируют производить 2,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

- Период нерабочих дней, введенный в России из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая.

- Эксперты пришли к мнению, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, а позже нервную систему. Так, если у коронавирусного больного начало пропадать обоняние на ранних стадиях заболевания, то это может означать поражение центральной нервной системы.

- В Московской области после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 25 человек. За весь период пандемии поправились 344 человека.

- Мишустин распорядился подготовить до 29 апреля концепцию снятия ограничений из‑за Covid‑19. Соответствующее поручение дано Роспотребнадзору и вице‑премьеру России Татьяне Голиковой.

- За сутки в России зарегистрировали 6411 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 523 заболевшего. В Москве - 3075.

- В столице после коронавируса выздоровели еще 606 человек, за весь период вылечились 4130 пациентов.

- Более 200 излечившихся от Covid‑19 в Москве готовы стать донорами плазмы крови. На горячую линию доноров поступило уже более 2,5 тысяч звонков

Как стать донором для больных коронавирусом в Москве Куда обращаться потенциальным донорам и где можно сдать кровь, читайте в инфографике РИАМО.

- Заразившийся коронавирусом подмосковный врач призвал всех следить за своим здоровьем