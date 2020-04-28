РИАМО - 28 апр. Фермер Валерий Ройгас завершает строительство сыроварни в городском округе Шаховская, в которой планирует производить до 200 тонн сыра в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На новом заводе планируется выпускать линейку из 12 наименований сыров. В ассортименте будут 5-6 видов мягких сыров и полутвердые. Большая площадь отведена на сыроварне для хранилища.

«После запуска на полную мощность новая сыроварня будет перерабатывать порядка семи тонн молока в сутки и производить 600-700 кг сыра за смену. В год — до 200 тонн сыра», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Сейчас уже запущена первая линия производства, на которой будут изготовлять около 300 килограммов готовой продукции в день. Здесь сейчас варят семь видов сыров.

Строительство сыроварни было начато на грантовые средства, полученные из областного министерства сельского хозяйства. В Подмосковье реализуются специальные программы по поддержке производителей сыра. Основной мерой поддержки является получение грантов фермерами, которые строят небольшие сыроварни.

Стоимость данного проекта — порядка 50 миллионов рублей. Из них порядка 20 миллионов рублей — это поддержка регионального правительства в виде гранта.

На новой сыроварне есть у фермера особая гордость — конференц-зал для встреч сыроваров со всей страны и классы для начинающих сыроделов, где они смогут учиться у профессионалов.