РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 апр. Волонтеры в подмосковном Красногорске раздали 150 георгиевских ленточек в первый же день всероссийской акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«За первый день акции волонтеры Красногорска раздали вместе с продуктовыми наборами более 150 георгиевских ленточек. Всего в округе подготовлено 10 тысяч георгиевских лент», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежегодную акцию «Георгиевская ленточка», которая проводится с 2005 года по всей стране, решили не прерывать, несмотря на сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«Нуждающимся многодетным семьям, пенсионерам старше 65 лет и, конечно же, ветеранам, памятный символ вручают бесконтактным путем и с соблюдением всех мер предосторожности», - заключается в материале.

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