РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 апр. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» Подольска закрасили свастику, нарисованную на здании Подольских электрических сетей в микрорайоне Климовск, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Приближается 75-я годовщина Победы. Деды, прадеды, а для кого-то уже прапрадеды завоевали для нынешнего поколения сегодняшнее мирное голубое небо. Сколько же еще усилий нужно приложить, чтобы детские головы наконец-то поняли всю неприличность рисунка свастики? Во вторник, 28 апреля, сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» снова занимались закрашиванием этого безобразия на здании Подольских электрических сетей, расположенного рядом с Климовским муниципальным лицеем», - говорится в сообщении.

Жителей округа просят донести до детей информацию о том, что подобных рисунков быть не должно.